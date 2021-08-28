Пара з Івано-Франківщини одружилася на оглядовому колесі. Захопливі фото церемонії

Пара отримала свідоцтво про шлюб на висоті 26 метрів

Незвичайне весілля відбулося 27 серпня у Калуші, що в Івано-Франківській області, – молодята вирішили поєднати свої долі на оглядовому колесі. Пара стала подружжям на висоті 26 метрів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Калуський відділ ДРАЦС.

«Ніколи ще таке знайоме небо не здавалося справді благословенними небесами… Вперше свідоцтво про шлюб вручаю на висоті 26 метрів», – ідеться у підписі до світлин із церемонії.

Раніше віцепрем'єрка Стафанішина оголосила себе холостячкою. Цього року вона розлучилася. Шлюб тривав 12 років, у ньому народилися син та донька. Однак Ольга Стефанішина запевняє: політична діяльність не стала причиною розлучення: «Є таке поняття, як «студентські» шлюби. У нас просто щось не склалося».

Також одіозний харківський бізнесмен Павло Фукс у програмі «Світське життя» поскаржився ведучій Катерині Осадчій, що змушений сплачувати аліменти колишньому зятю-лівійцю. Він також розповів, що був проти цього шлюбу, але донька плакала, тож змушений був здатися.

Крім того, аналітик Євген Істребін розповів, що на тлі скорочення населення кількість шлюбів різко впала. Він наголосив, що скорочення населення в 2020 році різко збільшилося.

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