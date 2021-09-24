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    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину

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    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину
    Фото: поліція Вінничини

    Оперативникам знадобилося два тижні, аби вийти на слід злочинної групи

    На Вінниччині поліція розшукала злочину групу, яка 8 вересня обікрала ювелірну крамницю у Бершаді. Аби вийти на слід грабіжників, оперативникам знадобилося два тижні. 23 вересня їх затримали. Про це повідомляють на сайті Нацполіції області.

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    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину
    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину
    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину
    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину
    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину
    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину
    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину
    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину

    Троє чоловіків на злочин наважалися з другої спроби, адже у той день, коли планували це зробити вперше, у магазині були відвідувачі. За кілька днів вони прийшли знову – озброєні пістолетами та у балаклавах.

    У приміщенні ювелірного магазину вони пошкодили камеру відеонагляду. Відтак напали на власницю крамниці, вдарили її рукояткою пістолета по голові та винесли всі ювелірні прикраси, що знаходились на прилавках, вагою у два кілограми, йдеться у дописі. Аби жінка не викликала поліцію, її прикували кайданками.

    Нагадаємо, оперативники затримали в Одесі іноземця, що викрав із квартири киянина $105 тис.

    Як раніше повідомлялося, у Києві на Оболоні чоловік намагався пограбувати салон краси.

    До слова, у Парижі затримано трьох підозрюваних в пограбуванні на €10 млн брендового магазину Bulgari.

    Теги: поліція жінка чоловік
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    Понад два кілограми ювелірних прикрас: на Вінниччині розшукали грабіжників магазину