Польща змінила умови для заробітчан після Нового року

Після Нового року українці в Польщі зароблятимуть більше

Для трудових мігрантів з України запровадять низку змін

Польща підготувала для заробітчан з України низку важливих змін. Йдеться про умови оплати праці та правила в'їзду для українських трудових мігрантів на територію сусідньої країни. Про це пише segodnya.ua.

У Польщі з 1 січня 2022 року зросте мінімальна погодинна ставка оплати праці. Законодавчі зміни стосуватимуться не лише польських працівників, а й заробітчан із України. Про це розповів голова компанії із працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Якщо у 2021 році українці, які працювали на заводах та фабриках Польщі, заробляли в межах 25-40 тис. грн, то після Нового року рівень зарплат зросте приблизно на 2 тис. грн..

Крім того, при в'їзді до Польщі українці повинні надавати представникам прикордонної служби Республіки Польща негативний результат діагностичного ПЛР або експрес-тесту на Covid-19, оформлений польською або англійською мовою. Ця вимога стосується навіть вакцинованих громадян. За відсутності засвідченої довідки про негативний результат тестування на коронавірус, заробітчани будуть змушені відбувати обов'язковий карантин.

Зауважимо, що кількість легальних українських працівників у Польщі рекордна, проте робочих рук все одно не вистачає. Ще восени Польща відчувала гострий дефіцит працівників.

Де українці хочуть працювати?

На тимчасову чи постійну роботу майже половина українців поїхала би до Німеччини. Ця цифра становить 47,8%.

У свою чергу до Чехії хотіли б поїхати попрацювати 38,1% опитаних, до Австрії – 32,4%, до Польщі – 31,3%, до Литви – 23,8%, до Словаччини – 21,8%, до Угорщини – 13,4%, до Румунії – 7,8%, до Молдови – 6,7%. До жодної з цих країн не поїхали б із такою метою 32,7% і лише 0,6% не знайшли, що сказати.

Загалом чоловіки та молодь віком до 30 років більше схильні шукати роботу в запропонованих країнах. До виїзду на роботу до Німеччини та Австрії найбільше прагнуть люди з найвищим рівнем матеріального становища.

Нагадаємо, стало відомо, що треба знати, щоб у Польщі:заплатили більше.

Також Польща посилила правила в'їзду для українців.

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