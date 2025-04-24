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На Тернопільщині розпочалася ексгумація польських жертв Волинської трагедії – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На Тернопільщині розпочалася ексгумація польських жертв Волинської трагедії – медіа
Пужники, пошук масового поховання в липні 2023 р. Сьогодні на цьому місці розпочалися ексгумації
фото: Wojtek Jargiło /PAP

Ексгумацію проводить польсько-українська група фахівців

На території колишнього села Пужники в Тернопільській області почали ексгумацію останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії. Як передає «Главком», про це повідомляє кореспондент польського RMF FM.

Роботи почалися близько девʼятої години ранку за київським часом. Місце, де вони тривають, – це лісиста місцевість на місці колишнього села, де й розташовані могили близько 80 людей, загиблих у лютому 1945 року. Також там розгорнули медичну базу для огляду останків.

Ексгумацію проводить польсько-українська група фахівців – судових медиків, археологів, генетиків та антропологів. З польського боку на місці працюють дослідники з Фундації «Свобода і демократія», який два роки тому і знайшов це місце поховання, науковці з Поморського медичного університету, а також представники польського Інституту національної пам’яті.

Також там присутні представники української фундації «Волинські старожитності» й поліція, яка охороняє місце робіт.

Кореспондент RMF FM каже, що місцевість дуже складна, і туди було складно доставити навіть необхідне обладнання. Роботи можуть ускладнитися в разі дощу.

Нагадаємо, що Україна дала дозвіл на проведення робіт з пошуку та ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії в населеному пункті Угли Рівненської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю організації «Польсько-українське порозуміння» Кароліну Романовську.

Романовська торік офіційно звернулася до української влади із проханням про проведення пошуково-ексгумаційних заходів у селі Угли.

До слова, у вівторок, 22 квітня, стало відомо, що на горі Монастир у Польщі на братській могилі бійців УПА встановили таблицю, де українських повстанців назвали «відповідальними за терор беззбройного українського, польського та єврейського населення». 23 квітня ситуацію прокоментував заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, повідомляє «Главком».

Згодом спільна заява Міністрів культури України і Республіки Польщазʼявилася на сайті міністерства культури України. Там «рішуче засудили» акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі.

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Теги: Волинська трагедія ексгумація Тернопільщина

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