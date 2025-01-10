Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Волинська трагедія. Ярослав Грицак пояснив, навіщо підписав спірне комюніке українських і польських істориків

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Волинська трагедія. Ярослав Грицак пояснив, навіщо підписав спірне комюніке українських і польських істориків
Ярослав Грицак вважає, що будь-яке використання теми Волині в політичних дискусіях – це шкідливо і не на часі
фото: Укрінформ

«Ми хочемо, щоби «справа Волині» не піднімалася на президентських виборах у Польщі як головна»

У грудні 2024 року польські та українські історики підписали спільне комюніке щодо складних сторінок історії двох країн, зокрема періоду діяльності УПА та світових воєн. Одним із підписантів комюніке був професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак. Він в інтерв'ю «Главкому» назвав цей крок важливим для діалогу між дослідниками країн.

Грицак вважає, що йому немає сенсу дискутувати з істориками, які критикують підписантів комюніке. Він їм відповів:

«Нехай подивляться мої праці. І казати, що (українські історики – підписанти) не займаються польською тематикою, це, м’яко кажучи, применшення. Я ціле життя займаюся польською тематикою, українсько-єврейською тематикою, тому що бачу, як не займаються українською історією, не займаються польською тематикою. Це відверта дурня і мені шкода, що мої опоненти користуються такими неякісними аргументами». 

Грицак підкреслив, що комюніке не є ідеальним, і кожен з підписантів має свої зауваження до тексту. Проте, на його думку, важливішим є сам факт підписання, оскільки це демонструє готовність істориків до співпраці.

«Заява має дуже важливий елемент. Так, це недосконала заява. Кожен з нас (підписантів) має зауваження до цієї заяви. Але ми вважаємо, що важливіше те, що вона  вийшла. Це перше. По-друге, ця заява мала передувати зустрічі істориків. Тобто підписання нашого комюніке означає, що ми готові між собою розмовляти. У ньому немає української і польської сторони. Мабуть, це єдиний великий недолік цієї заяви. Це заява конкретних українських і польських істориків поіменно», – зауважив Ярослав Грицак.

За словами професора, історики вважають, що будь-яке використання теми волинської трагедії в політичних дискусіях – це шкідливо і не на часі. Як зауважив Грицак, «дослідники визнають, що були злочини з двох сторін і нам треба про це відкрито розмовляти». 

«Давайте казати так, що є проблеми з малою дупою, а є проблеми з великою. Волинь? Це проблема з малою дупою. Нам прийдеться з нею дуже довго жити. Я не вірю, що ми зможемо примиритися щодо Волині. Але ця проблема не буде проблемою з великою дупою, що дуже важливо. Я знаю масу поляків, я знаю того самого Сікорського (міністр закордонних справ Польщі, – «Главком»), який найбільше вимагає, щоби проводилася ексгумація. Водночас я не знаю більшого адвоката України на Заході, аніж Сікорський. Поляки у 2022 році допомагали Україні, але не забували про Волинь», – наголосив історик.

У першій половині грудня 2024 року група польських і українських істориків підписали спільне комюніке щодо суперечливих сторінок українсько-польської історії. Текст заяви стосувався оцінок подій 20 століття: періоду діяльності УПА, Першої і Другої світових воєн.

Серед підписантів – 10 професорів з України: Ігор Гирич (Київ), Ярослав Грицак (Львів), Олександр Зайцев (Львів), Леонід Зашкільняк (Львів), Ігор Ільюшин (Київ), Станіслав Кульчицький (Київ), Микола Кучерепа (Луцьк), Олександр Лисенко (Київ), Володимир Трофимович (Острог), Юрій Шаповал (Київ). Згодом Микола Кучерепа та Ігор Гирич відкликали свої підписи. 

Ряд українських істориків розкритикував підписантів. Зокрема за те, у тексті немає жодного слова про окупацію Східної Галичини поляками, нічого не йдеться про польські диверсії у Карпатській Україні. Окрім того, розкритикували тезу про те, що головним ворогом для українського повстання у 1942-1943 роках були саме поляки і совєти, а не німці.

Автори комюніке закидають творцям Листопадового чину і Українській галицькій армії те, що вони «самовільно», тобто не питаючи дозволів у поляків проголосили у 1918 році свою державу у певних кордонах. З такими закидами, зокрема, виступив історик Володимир Бірчак. Професор Богдан Гудь написав, що навіть переконував деяких істориків не підписувати комюніке. 

Як відомо, Волинська трагедія залишається одним із найскладніших питань у відносинах між Україною та Польщею. Погляди обох країн на причини, відповідальність і кількість загиблих з обох сторін різняться, особливо в оцінці числа польських і українських жертв та обвинувачень проти УПА з боку Польщі за масові вбивства поляків на Волині.

У 2017 році УІНП запровадив мораторій на ексгумацію тіл, що вважалося відповіддю на бездіяльність польської влади в захисті українських поховань у Польщі. Після обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році заборону зняли, і польські дослідники змогли розпочати деякі роботи в Україні. У відповідь Польща відновила зруйнований вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, проте не відтворила імена загиблих.

Нагадаємо, що 10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «прорив» щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення.

Читайте також:

Теги: президент вибори Польща Україна Волинська трагедія Ярослав Грицак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марк Рютте звинуватив РФ в атаках на країни НАТО
Росія здійснила близько 150 атак на території країн НАТО
16 грудня, 2024, 13:13
Труба була своєрідним бартером між Путіним та Порошенком
Транзит російської нафти через Україну. Кілька незручних питань до Порошенка
Сьогодні, 17:40
Професор Львівського католицького університету та історик Ярослав Грицак
Ярослав Грицак: Перемир’я можливе, мир – ні. Наша війна триватиме десятиліття Інтерв'ю
Сьогодні, 12:25
Американці прихильно ставляться до нового президента
Чого чекають американці від Трампа на посаді президента: дані опитування
12 грудня, 2024, 09:33
Полум’я охопило другий резервуар
Нафтобаза у Орлі продовжує палати після атаки ЗСУ
14 грудня, 2024, 19:22
З середини грудня 2024 року вартість часнику упевнено перетнула позначку в 200 гривень за кілограм
В Україні ціна на популярний продукт досягла абсолютного рекорду
5 сiчня, 06:37
Ріна Рєзнік, керівниця служби супроводу, розповіла про повернення бійців з полону
Що найскладніше в роботі з військовими, які повернулися з полону? «Азов. Супровід» відповів
6 сiчня, 16:27
Зеленський подякував Катару за його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія
Зеленський та емір Катару обговорили повернення українських дітей, яких викрала Росія
8 сiчня, 20:52
Найдорожча оренда житла в Ужгороді – приблизно 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру
Ужгород та Одеса б'ють рекорди: зарплати не встигають за цінами на житло
Сьогодні, 05:06

Суспільство

Мін’юст повідомив, коли очікується відновлення роботи усіх реєстрів
Мін’юст повідомив, коли очікується відновлення роботи усіх реєстрів
Волинська трагедія. Ярослав Грицак пояснив, навіщо підписав спірне комюніке українських і польських істориків
Волинська трагедія. Ярослав Грицак пояснив, навіщо підписав спірне комюніке українських і польських істориків
Що забували пасажири в поїздах «Укрзалізниці» у 2024 році: найкурйозніші випадки
Що забували пасажири в поїздах «Укрзалізниці» у 2024 році: найкурйозніші випадки
У Черкасах жінка не може потрапити в квартиру через мотлох (відео)
У Черкасах жінка не може потрапити в квартиру через мотлох (відео)
Схудла на 41 кг, зробила операцію на очах. Як змінилася донька найстаршої матері України
Схудла на 41 кг, зробила операцію на очах. Як змінилася донька найстаршої матері України
Поліг під час штурму у Запорізькій області. Згадаймо молодшого лейтенанта Юрія Сочку
Поліг під час штурму у Запорізькій області. Згадаймо молодшого лейтенанта Юрія Сочку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 січня 2025
26K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
17K
Схудла на 41 кг, зробила операцію на очах. Як змінилася донька найстаршої матері України
11K
Дружина українського футболіста померла у 34 роки від раку

Новини

Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Вчора, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua