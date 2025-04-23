На Тернопільщині трирічна дитина 5 год блукала в лісі та пройшла 10 км

Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує

На Тернопільщині врятувано трирічну дитину, яка годинами блукала в лісі

Трирічна дитина з Тернопільщини подолала лісом майже 10 км і дійшла до Рівненської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що дитина понад 5 год блукала в лісі.

За попередньою інформацією, дівчинка самостійно пішла у напрямку лісу. На пошуки вирушили рятувальники, поліція та мешканці села.

«Попри свій вік, дівчинка самостійно подолала майже 10 кілометрів лісовими дорогами – її знайшли між селами у Рівненській області», – йдеться в повідомленні.

Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині рятувальники знайшли 11-річну Соломію Веклич із Рави-Руської. Пошуки дитини тривали сім днів.

Знайшли дівчинку в лісі – неподалік села Річки Львівського району, вона була непритомною та виснаженою. Соломію передали медикам для подальшого огляду.

До розшуку дитини залучали понад 600 осіб: поліцейських, рятувальників, прикордоннів, кінологів, волонтерів та мешканців. Були також задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.