Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Тернопільщині трирічна дитина 5 год блукала в лісі та пройшла 10 км

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
На Тернопільщині трирічна дитина 5 год блукала в лісі та пройшла 10 км
Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує
фото: ДСНС

На Тернопільщині врятувано трирічну дитину, яка годинами блукала в лісі

Трирічна дитина з Тернопільщини подолала лісом майже 10 км і дійшла до Рівненської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що дитина понад 5 год блукала в лісі.

За попередньою інформацією, дівчинка самостійно пішла у напрямку лісу. На пошуки вирушили рятувальники, поліція та мешканці села.

На Тернопільщині трирічна дитина 5 год блукала в лісі та пройшла 10 км фото 1

«Попри свій вік, дівчинка самостійно подолала майже 10 кілометрів лісовими дорогами – її знайшли між селами у Рівненській області», – йдеться в повідомленні.

Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині рятувальники знайшли 11-річну Соломію Веклич із Рави-Руської. Пошуки дитини тривали сім днів.

Знайшли дівчинку в лісі – неподалік села Річки Львівського району, вона була непритомною та виснаженою. Соломію передали медикам для подальшого огляду.

До розшуку дитини залучали понад 600 осіб: поліцейських, рятувальників, прикордоннів, кінологів, волонтерів та мешканців. Були також задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.

Читайте також:

Теги: дитина Рівненщина Тернопільщина рятувальники поліція ліс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж
Поліцейські встановили жінку, яка била дворічного хлопчика: як покарали бабусю дитини
16 квiтня, 18:53
Хлопець, який був із дівчинкою, не постраждав
У столичному ТРЦ скло з вітрини впало на дітей, 12-річна дівчинка з травмами у лікарні
16 квiтня, 08:54
Загоряння сталося в підсобному приміщенні загального коридору
Пожежа у Святошинському районі: з задимленої висотки врятовано двох людей
14 квiтня, 16:35
Школа, у якій трапився конфлікт
У Вінниці вчитель вилаяв та вдарив учня під час уроку
5 квiтня, 17:10
Рідні схилились над тілом вбитого Росією сином
Несамовите прощання батьків з убитим 15-річним сином. Відео з Кривого Рогу після російського удару
4 квiтня, 23:12
Поліцейські Чернігівщини провели перевірку
У Чернігові жінка нібито залишила дитину в камері схову: відповідь поліції
3 квiтня, 00:57
Якщо раніше дошкільна освіта України фокусувалася на дітях 3–6 років, то зараз МОН пропонуватиме місця і для дітей молодшого віку
Народила – бігом на роботу. Міносвіти запропонувало несподіване рішення для ринку праці
1 квiтня, 17:24
Мотиви своєї брехні Ліббі Вернон пояснити не змогла
Британка брехала чоловіку і вдавала вагітну: яке рішення ухвалив суд
24 березня, 13:26
Наступне судове засідання у справі відбудеться 31 березня
У Хмельницькому судять матір, яка викинула новонародженого сина у смітник
23 березня, 18:11

Суспільство

На Тернопільщині трирічна дитина 5 год блукала в лісі та пройшла 10 км
На Тернопільщині трирічна дитина 5 год блукала в лісі та пройшла 10 км
В Україні очікується мінлива хмарність: погода на 23 квітня
В Україні очікується мінлива хмарність: погода на 23 квітня
Глава МЗС України засудив напад на туристів в Індії
Глава МЗС України засудив напад на туристів в Індії
Загадка «нержавіючої сталі»: як правильно українською?
Загадка «нержавіючої сталі»: як правильно українською?
Deep State презентував карту історичних перемог армії УНР
Deep State презентував карту історичних перемог армії УНР
Нардепи пропонують штрафувати підлітків за вживання енергетиків
Нардепи пропонують штрафувати підлітків за вживання енергетиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
29K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
17K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
13K
Прогноз магнітних бур на 22-24 квітня: якою буде сонячна активність
12K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua