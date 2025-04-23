Встановлення пам’ятної дошки на могилі воїнів УПА у Польщі спричинило скандал

Польський пам’ятник воїнам УПА впродовж десятиліть неодноразово зазнавав руйнувань

На горі Монастир встановлено нову меморіальну дошку. На братській могилі воїнів УПА зазначено, що саме українці «відповідальні за терор і геноцид». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zlubaczowa.

Хто саме встановив нову таблицю невідомо. Ймовірно, її встановлення відбулося незаконно, тому справою уже займаються польські правоохоронці.

«Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю», – пише на меморіальній дошці.

Пам’ятник воїнам УПА, який встановили ще 1990-х роках з ініціативи України, неодноразово зазнавав руйнувань. У 2015 році невідомі розбили табличку з іменами бійців УПА, а хрест на могилі пофарбували у польські національні кольори і замінили українську символіку на польську.

У 2020 році пам’ятник знову пошкодили вандали: тоді вже пошкоджену меморіальну дошку повністю розбили, а її уламки скинули в яму. Через деякий час встановили нову, двомовну меморіальну дошку, без імен воїнів УПА.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах.

Раніше польські політики запропонували законопроєкт, який передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру.

До слова, на 101 році життя померла зв’язкова УПА з Івано-Франківщини, легендарна повстанська розвідниця Ангелина Паламар на псевдо Орися.