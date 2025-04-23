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«Свідома провокація». Україна відреагувала на таблицю на братській могилі УПА в Польщі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Свідома провокація». Україна відреагувала на таблицю на братській могилі УПА в Польщі
В української сторони є розуміння, що плита була встановлена несанкціоновано і її мають прибрати
фото з відкритих джерел

Андрій Наджос: Ті, хто це зробили, планували завадити польсько-українським перемовинам

У вівторок, 22 квітня, стало відомо, що на горі Монастир у Польщі на братській могилі бійців УПА встановили таблицю, де українських повстанців назвали «відповідальними за терор беззбройного українського, польського та єврейського населення». 23 квітня ситуацію прокоментував Суспільному заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, повідомляє «Главком».

Джерелом фото таблиці став сайт zlubaczowa.pl. Там же стверджують, що її, найімовірніше, встановили нелегально, і хто це зробив, наразі невідомо. Під час зустрічі із представниками Польщі щодо початку ексгумації загиблих у Пужниках у Тернополі Андрій Наджос підняв тему із табличкою.

«Ми порушили цю тему. Ну, в дуже загальних рамках. Оскільки, на сьогодні, наші польські дипломати вже виїхали на місце, я не можу коментувати дії Міністерства закордонних справ. Але, оскільки я перебуваю в цьому процесі, знаю, що дипломати вже верифікують цю інформацію безпосередньо на горі Монастир», – говорить український дипломат.

Таблиця на братській могилі бійців УПА на горі Монастир у Польщі
Таблиця на братській могилі бійців УПА на горі Монастир у Польщі
фото: zlubaczowa.pl

Наджос додав, що робочі відносини з польською поліцією та прокуратурою вже були встановлені та в української сторони є розуміння, що плита була встановлена несанкціоновано і її мають прибрати.

«І в нас була історія ще в 2000 році, коли була встановлена плита з відповідним написом. Цей напис був погоджений і польською, і українською сторонами. І цей напис включав перелік осіб, українців, які загинули від рук НКВД на території Польщі», – зазначив Андрій Наджос. На його думку, ті, хто це зробив, планували завадити польсько-українським перемовинам щодо теми УПА, проте обидві сторони налаштовані вирішувати ці питання конструктивно.

Згодом спільна заява Міністрів культури України і Республіки Польща зʼявилася на сайті міністерства культури України. Там «рішуче засудили» акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі.

«Незаконно встановленні написи і знаки мають бути невідкладно усунуті. Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – Росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами. Підтверджуємо, що ми продовжуватимемо працювати над зміцненням нашого стратегічного партнерства і вирішенням існуючих проблемних питань шляхом діалогу і взаєморозуміння», – йдеться у заяві.

Там додали, що акти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань розслідуються відповідними службами.

Нагадаємо, що Україна дала дозвіл на проведення робіт з пошуку та ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії в населеному пункті Угли Рівненської області. 

Раніше Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків жертв історичних конфліктів. 

До слова, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах.

Раніше польські політики запропонували законопроєкт, який передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру.

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Теги: Польща ОУН-УПА поховання

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Політика

«Свідома провокація». Україна відреагувала на таблицю на братській могилі УПА в Польщі
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