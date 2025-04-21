Поліція знайшла породіллю, яка залишила немовля біля лікарні на Тернопільщині

Під час першого огляду медики виявили в хлопчика ознаки переохолодження та доставили його до обласної дитячої лікарні

Підозрювана напередодні пологів повернулася з-за кордону. Після – народила дитину вдома, загорнула в ковдру й винесла на вулицю

У Тернопільській області знайшли жінку, яка залишила новонароджену дитину на вулиці. Мамою дитини виявилася 19-річна місцева жителька. Як передає «Главком», про це повідомили в поліції Тернопільщини.

У селі Вишнівці в Тернопільській області неподалік лікарні знайшли новонародженого хлопчика. Немовля доправили до лікарні, де його обстежили. Наразі загрози його життю немає.

Поліціянти розшукували жінку, яка залишила дитину: опитували місцевих жителів, опрацьовували відео з камер спостереження, перевіряли інформацію про вагітних жінок у населеному пункті та навколишніх селах, співпрацювали з медичними установами та соціальними службами.

Зрештою вдалося знайти породіллю – нею виявилася 19-річна місцева жителька. Як з’ясувалося, напередодні вона повернулася з-за кордону. На медичному обліку вона не перебувала, народила дитину вдома, загорнула її в ковдру й потім винесла на вулицю.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селі Вишнівці в Тернопільській області неподалік лікарні знайшли новонародженого хлопчика. Дитину виявили випадкові перехожі.

Під час першого огляду медики виявили в хлопчика ознаки переохолодження та доставили його до обласної дитячої лікарні. Зараз дитина перебуває в реанімації, але, за попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Також у Хмельницькому судять 37-річну жінку, яка викинула новонародженого сина у смітник.

Раніше на Полтавщині у смітнику знайшли немовля. Трапилася подія у місті Глобине. Дитину виявив місцевий мешканець, котрий звернувся до місцевого райуправління поліції.

Також нещодавно тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.