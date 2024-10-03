Ексгумація жертв Волинської трагедії: Сікорський прокоментував «сварку» із Зеленським

Сікорський заявив, що «отримав запевнення» про те, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії буде вирішено

Сікорський коментуючи сварку із Зеленським зазначив, що «все пізнається за плодами»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент України Володимир Зеленський наскільки активно обговорювали ексгумацію жертв Волинської трагедії, що «мало не посварився». Про це розповів очільник зовнішньополітичного відомства Польщі в ефірі Polskie Radio.

За словами Сікорського, він «отримав запевнення», що питання ексгумації вирішать. Як зазначив міністр Польща хоче ексгумації «не для того, щоб дратувати Україну», а щоб забезпечити польсько-українське примирення «без цього чутливого питання».

Зокрема, Сікорський коментуючи сварку із Зеленським зазначив, що «все пізнається за плодами».

Зазначимо, польські ЗМІ раніше писали, що нібито Володимир Зеленський здивував польську делегацію, коли «не найкраще» спілкувався з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським 13 вересня. Атмосфера під час перемовин була близькою до сварки.

Нагадаємо, очільник українського МЗС Андрій Сибіга розповів деталі свого візиту до Польщі. Під час зустрічей, зокрема, йшлося про вирішення проблемного для відносин між двома державами питання ексгумації останків жертв Волинської трагедії.

До слова, Сибіга заявляв, що Україна готова обговорювати з польськими колегами складні історичні питання, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

Раніше президент Анджей Дуда заявив, що Польща й Україна мають дійти згоди щодо складних питань, зокрема історичних.