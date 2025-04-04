Волинська трагедія. Польща офіційно отримала згоду України на пошукові роботи

Українська влада дозволила провести ексгумацію жертв Волинської трагедії в селі Угли

Україна дала дозвіл на проведення робіт з пошуку та ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії в населеному пункті Угли Рівненської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю організації «Польсько-українське порозуміння» Кароліну Романовську.

Романовська торік офіційно звернулася до української влади із проханням про проведення пошуково-ексгумаційних заходів у селі Угли.

«Дозвіл на проведення пошукових робіт отримано. Я вже повідомила про це польську сторону та звернулася до Інституту національної пам’яті Польщі з проханням представляти мої інтереси, а також до Міністерства культури за підтримкою», – розповіла вона.

На повідомлення Романовської відгукнувся міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який написав: «Нарешті позитивна новина».

Нагадаємо, ексгумація жертв Волинської трагедії почнеться навесні. Роботи буде проведено у першу чергу там, де вже є дозвіл.

Як відомо, Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків жертв історичних конфліктів. Згодом стало відомо, що у квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «прорив» щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення. У грудні минулого року Туск казав, що Варшава та Київ досягли «очевидно прогресу» у питаннях історичних розбіжностей між двома країнами.

До слова, прем’єр-міністр Польщі заявив, що не дозволить використовувати питання Волинської трагедії у політичних іграх.