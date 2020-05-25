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    Події в Україні

    На трасі «Київ-Харків» перекинувся мікроавтобус, постраждали четверо осіб

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    <p>Мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся&nbsp;</p> - На трасі «Київ-Харків» перекинувся мікроавтобус, постраждали четверо осіб

    Мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся 

    Водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter під час руху з’їхав у кювет

    На Полтавщині мікроавтобус Mercedes Sprinter з'їхав у кювет та перекинувся, внаслідок чого четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Полтавській області.

    «На Полтавщині 25-го травня близько 8-ї години ранку до поліції надійшла інформація, що на 258 км автодороги «Київ-Харків» сталася ДТП за участю мікроавтобуса», –  йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter під час руху з’їхав у кювет та перекинувся.

    «Внаслідок ДТП четверо пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження», – зазначають у поліції.

    На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, медики та рятувальники. Обставини та причини ДТП встановлюються.

    Нагадаємо, у Львівській області 24 травня на автодорозі «Київ–Чоп», поблизу села Тухолька, Сколівського району, сталась дорожньо-транспортна пригода. На місці ДТП, від отриманих травм, загинув 47-річний водій та троє пасажирів мікроавтобуса. Чотирьох пасажирів «Mercedes» госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

    ДТП Полтавщина поліція
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