У Києві внаслідок ДТП постраждали двоє дітей (відео)



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Постраждалих дітей госпіталізували Фото: dtp.kiev.ua

Очевидці зазначають, що подушки безпеки не спрацювали

У неділю ввечері, 24 травня, в Києві сталася ДТП, в якій постраждали двоє дітей.

Про це йдеться на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua.

Зазначається, що інцидент стався на площі Перемоги.

«Інфініті» їхав прямо з Дмитрівської, «Форд» повертав ліворуч. По одній дитині з обох авто швидкі відвезли в «Охматдит» (дитяча спеціалізована лікарня, - ред)», - йдеться в повідомленні.

Очевидці зазначають, що подушки безпеки не спрацювали, пошкодження автівок досить серйозні. І припускають, що діти будуть жити.

Нагадаємо, сьогодні на Львівщині у ДТП загинули четверо осіб.

Також 22 травня на Донеччині водій скоїв наїзд на 9-річного хлопчика та зник з місця події. Правоохоронці знайшли його автомобіль, проте сам чоловік переховується.

Як повідомлялося, у четвер, 21 травня, увечері на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Audi. В результаті ДТП постраждала пасажирка одного з автомобілів.

До слова, під Харковом в аварії постраждали діти.