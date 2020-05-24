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    У Києві внаслідок ДТП постраждали двоє дітей (відео)

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    <span>Постраждалих дітей госпіталізували</span> - У Києві внаслідок ДТП постраждали двоє дітей (відео)
    Постраждалих дітей госпіталізували
    Фото: dtp.kiev.ua

    Очевидці зазначають, що подушки безпеки не спрацювали

    У неділю ввечері, 24 травня, в Києві сталася ДТП, в якій постраждали двоє дітей.

    Про це йдеться на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua.

    Зазначається, що інцидент стався на площі Перемоги.

    «Інфініті» їхав прямо з Дмитрівської, «Форд» повертав ліворуч. По одній дитині з обох авто швидкі відвезли в «Охматдит» (дитяча спеціалізована лікарня, - ред)», - йдеться в повідомленні.

    Очевидці зазначають, що подушки безпеки не спрацювали, пошкодження автівок досить серйозні. І припускають, що діти будуть жити.

    Нагадаємо, сьогодні на Львівщині у ДТП загинули четверо осіб.

    Також 22 травня на Донеччині водій скоїв наїзд на 9-річного хлопчика та зник з місця події. Правоохоронці знайшли його автомобіль, проте сам чоловік переховується.

    Як повідомлялося, у четвер, 21 травня, увечері на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Audi. В результаті ДТП постраждала пасажирка одного з автомобілів.

    До слова, під Харковом в аварії постраждали діти.

    ДТП Київ діти водій лікарня автомобіль Охматдит
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