На Львівщині у ДТП загинули четверо осіб (фото, відео)



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Фото патрульна поліція Львівської області

Смертельна аварія сталася на трасі «Київ-Чоп» біля села Тухолька

У Львівській області, сьогодні, 24 травня, близько 11.30 год., на автодорозі «Київ–Чоп», поблизу села Тухолька, Сколівського району, сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це інформує Поліція Львівщини.

За попередніми даними, 50-річний водій вантажівки «MAN» не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes-Benz», який рухався по зустрічній смузі.

На місці ДТП, від отриманих травм, загинув 47-річний водій та троє пасажирів мікроавтобуса. Чотирьох пасажирів «Mercedes» госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

За фактом даної автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Нагадаємо, 22 травня, на Донеччині водій скоїв наїзд на 9-річного хлопчика та зник з місця події. Правоохоронці знайшли його автомобіль, проте сам чоловік переховується.

Як повідомлялося, у четвер, 21 травня, увечері на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Audi. В результаті ДТП постраждала пасажирка одного з автомобілів.

До слова, під Харковом в аварії постраждали діти.