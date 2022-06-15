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    Події в Україні

    На українське керівництво готувався теракт – МВС

    Уже вдалося затримати понад 800 підозрюваних - На українське керівництво готувався теракт – МВС
    Уже вдалося затримати понад 800 підозрюваних
    фото з відкритих джерел

    Нацполіція бореться з диверсантами та корегувальниками вогню

    Українські правоохоронці запобігли теракту, який готувався проти керівництва України. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, інформує пресслужба МВС.

    За словами Єніна, правоохоронці отримують інформацію про різних підозрілих осіб від цивільного населення, що допомагає проводити контрдиверсійні заходи.

    «І саме завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави. І після перемоги про це можна буде розказано значно більше», – сказав представник МВС.

    Від 24 лютого створили понад 123 контрдиверсійні групи, до роботи залучили щонайменше 1,5 тисячі людей.

    За цей час вдалося затримати понад 800 підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності.

    Єнін розповів, що диверсійні групи – різні за профілем та чисельністю. На початку вторгнення фіксували ДРГ, які складалися з 5-20 людей. Їхньою метою було вчинення терактів. Зокрема, у центрі Києва.

    Тим часом надалі більшість диверсантів були націлені на:

    • корегування вогню;
    • підсвічування позицій розміщення збройних формувань;
    • фіксації результативності ракетно-артилерійських обстрілів.

    Нагадаємо, історик дав прогноз на майбутнє: «найсмішніше почнеться після смерті Путіна».

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    Теги: росія МВС окупанти теракт війна Україна населення окупація Євген Єнін #stoprussia
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    На українське керівництво готувався теракт – МВС