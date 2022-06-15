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    Події в Україні

    Слідчі знайшли у ексчиновника унікальну колекцію накопаного «чорними археологами»

    Колишній керівник Ради міністрів Криму Валерій Горбатов зібрав у себе найбільшу в світі колекцію нелегально здобутих археологічних артефактів - Слідчі знайшли у ексчиновника унікальну колекцію накопаного «чорними археологами»
    Колишній керівник Ради міністрів Криму Валерій Горбатов зібрав у себе найбільшу в світі колекцію нелегально здобутих археологічних артефактів
    фото: «Укрінформ»

    Обшук у колишнього керівника Ради міністрів Криму триває майже добу

    Валерій Горбатов, який працював постійним представником президента України в Криму та головою тамтешньої Ради міністрів, зібрав у себе унікальну колекцію артефактів, викопаних «чорними археологами» на Кримському півострові. Про безпрецедентну знахідку повідомив у Facebook журналіст Осман Пашаєв.

    За словами Пашаєва, об’єм знайденого слідчими під час обшуку у Горбатова – є найбільшим у світі зібранням нелегально викопаних цінностей. 99% з них знайдені на території Криму.

    Зокрема, Горбатов був власником понад 200 візантійських мечів акінаків, яких, за словами Пашаєва, немає в жодному українському музеї.

    Також у будинку, де проводяться слідчі дії, слідчі відкрили цілу кімнату, заповнену монетами античного періоду.

    Обшук у Валерія Горбатова розпочався ще учора, 14 червня, і триває уже майже добу. «В якості експертів 23 години не спали співробітники Національного музею історії України», – наголосив журналіст.

    Нагадаємо, що минулого року «чорні археологи» зруйнували давньословʼянське городище на Тернопільщині.

    Тоді ж на розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти.

    Теги: Крим обшук Україна археологія
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    Слідчі знайшли у ексчиновника унікальну колекцію накопаного «чорними археологами»