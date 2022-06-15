Слідчі знайшли у ексчиновника унікальну колекцію накопаного «чорними археологами»
Обшук у колишнього керівника Ради міністрів Криму триває майже добу
Валерій Горбатов, який працював постійним представником президента України в Криму та головою тамтешньої Ради міністрів, зібрав у себе унікальну колекцію артефактів, викопаних «чорними археологами» на Кримському півострові. Про безпрецедентну знахідку повідомив у Facebook журналіст Осман Пашаєв.
За словами Пашаєва, об’єм знайденого слідчими під час обшуку у Горбатова – є найбільшим у світі зібранням нелегально викопаних цінностей. 99% з них знайдені на території Криму.
Зокрема, Горбатов був власником понад 200 візантійських мечів акінаків, яких, за словами Пашаєва, немає в жодному українському музеї.
Також у будинку, де проводяться слідчі дії, слідчі відкрили цілу кімнату, заповнену монетами античного періоду.
Обшук у Валерія Горбатова розпочався ще учора, 14 червня, і триває уже майже добу. «В якості експертів 23 години не спали співробітники Національного музею історії України», – наголосив журналіст.
Нагадаємо, що минулого року «чорні археологи» зруйнували давньословʼянське городище на Тернопільщині.
Тоді ж на розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти.