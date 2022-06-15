Слідчі знайшли у ексчиновника унікальну колекцію накопаного «чорними археологами»

Колишній керівник Ради міністрів Криму Валерій Горбатов зібрав у себе найбільшу в світі колекцію нелегально здобутих археологічних артефактів

Обшук у колишнього керівника Ради міністрів Криму триває майже добу

Валерій Горбатов, який працював постійним представником президента України в Криму та головою тамтешньої Ради міністрів, зібрав у себе унікальну колекцію артефактів, викопаних «чорними археологами» на Кримському півострові. Про безпрецедентну знахідку повідомив у Facebook журналіст Осман Пашаєв.

За словами Пашаєва, об’єм знайденого слідчими під час обшуку у Горбатова – є найбільшим у світі зібранням нелегально викопаних цінностей. 99% з них знайдені на території Криму.

Зокрема, Горбатов був власником понад 200 візантійських мечів акінаків, яких, за словами Пашаєва, немає в жодному українському музеї.

Також у будинку, де проводяться слідчі дії, слідчі відкрили цілу кімнату, заповнену монетами античного періоду.

Обшук у Валерія Горбатова розпочався ще учора, 14 червня, і триває уже майже добу. «В якості експертів 23 години не спали співробітники Національного музею історії України», – наголосив журналіст.

Нагадаємо, що минулого року «чорні археологи» зруйнували давньословʼянське городище на Тернопільщині.

Тоді ж на розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти.