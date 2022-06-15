Цитата активіста Ратушного стала гаслом нардепів (фотофакт)

Пост Романа Ратушного дуже відгукнувся народним депутатам

Верховна Рада України розмістила на своїй офіційній сторінці в Facebook цитату загиблого активіста Романа Ратушного. Слова про росіян відгукуються не лише пересічним українцям, а й народним депутатам.

В одному зі своїх дописів Роман писав про дві поради, які він дає українцям. Пост розібрали на цитати, а соцмережі навіть блокували користувачів за «розпалювання ненависті» через надмірно гострі слова в адресу окупантів.

Найбільше українцям сподобалась фраза, яка вже стала гаслом навіть Верховної Ради.

Нагадаємо, що активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

Тим часом Росія лякає Facebook штрафом через заблоковані пости про «українських радикалів».