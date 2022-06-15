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    Думки вголос

    Смерть Путіна – гра, яку вигадали російські спецслужби

    • Сергій Висоцький

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін давно виглядає погано. Але це не значить, що він скоро помре - Смерть Путіна – гра, яку вигадали російські спецслужби
    Путін давно виглядає погано. Але це не значить, що він скоро помре
    фото з відкритих джерел

    Постійні гойдалки «помер – не помер», «рак – не рак» націлені на дві речі

    Друзі, постійні повідомлення про смерть чи невиліковну хворобу Путіна – це своєрідна гра, яку можуть запускати самі російські спецслужби.

    Це не значить, що він не хворий, чи не може померти. Дуже, звичайно, цього би хотілося.

    Але мені видається, що постійні гойдалки з цим «помер – не помер», «рак – не рак» націлені на дві речі.

    Перша – різні багатокомпонентні ігри, в які вони грають із Заходом, заморочуючи голову політикам та спецслужбам своєю грою в наперстки. Адже навколо хвороби Путіна можна розводити країни Заходу різними форматами контактів. Типу, ось Дід при смерті. Підтримайте таку-то групу впливу. Тільки не валіть її остаточно санкціями, бо вони можуть підхопити владу під ваші гарантії.

    Або ж, Дід майже в комі. За місяць все вирішиться, ми потім війська виведемо, але при транзиті влади не можна допустити програшу Росії, бо все посиплеться, а воно вам не треба. Притримайте зброю. І різні оперативні ігри такого штибу.

    Друга – звичайна емоційна розкачка нашого суспільства. Але це похідне.

    Якщо джерело гібридно внутрішньоукраїнське (агентурні позиції ворога на нашій території в органах державної влади) – то може ще бути питанням дискредитації та зниження довіри до наших спецслужб.

    Путін коней двине, звичайно. Але, думаю, не тоді коли зручно нам. А Росія залишиться. І буде знову на нас зазіхати.

    Тримаймо стрій!

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    Джерело: блог Сергія Висоцького

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    Теги: росія окупанти пропаганда війна путін інформаційна війна смерть Україна хвороби рак окупація дезінформація #stoprussia
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    Смерть Путіна – гра, яку вигадали російські спецслужби