На війні загинув ветеран АТО, який погрожував підірвати Кабмін

Прохнич 4 липня до будівлі Кабінету міністрів з гранатою

У боях за Україну загинув ветеран АТО Володимир Прохнич, який хотів підірвати Кабінет Міністрів України. Про смерть Прохнича повідомив його товариш Олександр Третьяков.

«Вічна пам'ять, Володимир. Співчуття рідним і близьким», – написав Третьяков.

Про загибель ветерана АТО повідомила і його дружина Алла.

«Ти сьогодні забрав мою душу, моя безмежна любов до тебе буде жити вічно, ти найкраще, що було в моєму житті, ти моя гордість!!!!! Я не знаю як мені далі жити без тебе, це нестерпний біль який я не можу нести з собою!», – написала жінка.

Також Алла опублікувала відео в пам'ять про чоловіка.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

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