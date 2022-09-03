Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На війні загинув ветеран АТО, який погрожував підірвати Кабмін

Альона Боженко
glavcom.ua
На війні загинув ветеран АТО, який погрожував підірвати Кабмін
Загинув ветеран АТО Володимир Прохнич
фото: Володимир Прохнич

Прохнич 4 липня до будівлі Кабінету міністрів з гранатою

У боях за Україну загинув ветеран АТО Володимир Прохнич, який хотів підірвати Кабінет Міністрів України. Про смерть Прохнича повідомив його товариш Олександр Третьяков.

«Вічна пам'ять, Володимир. Співчуття рідним і близьким», – написав Третьяков.

Про загибель ветерана АТО повідомила і його дружина Алла. 

«Ти сьогодні забрав мою душу, моя безмежна любов до тебе буде жити вічно, ти найкраще, що було в моєму житті, ти моя гордість!!!!! Я не знаю як мені далі жити без тебе, це нестерпний біль який я не можу нести з собою!», – написала жінка.

Також Алла опублікувала відео в пам'ять про чоловіка.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

Друзі розповіли про страшний діагноз затриманого в Кабміні учасника АТО.

Теги: АТО війна ветеран

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські добровольці стали на захист України
В Україні загинув американець
27 серпня, 08:44
На війні в Україні загинув британський доброволець
У боях в Україні загинув лікар-доброволець із Британії
1 вересня, 21:57
Вічна пам'ять Герою
Загинув директор оборонної компанії В'ячеслав Наливайко. Його останній пост зворушує до сліз
Вчора, 19:25

Події в Україні

Президент назвав найгарячіші ділянки фронту
Президент назвав найгарячіші ділянки фронту
На війні загинув ветеран АТО, який погрожував підірвати Кабмін
На війні загинув ветеран АТО, який погрожував підірвати Кабмін
Обстріл Миколаївщини. Офіс Генпрокурора показав фото наслідків
Обстріл Миколаївщини. Офіс Генпрокурора показав фото наслідків
«Це фарс і цирк». Верещук звернулася до жителів окупованих територій із проханням
«Це фарс і цирк». Верещук звернулася до жителів окупованих територій із проханням
Винних притягнуть до відповідальності. Зеленський відреагував на вибух у Чернігові
Винних притягнуть до відповідальності. Зеленський відреагував на вибух у Чернігові
Вибух на виставці зброї у Чернігові: очевидці розповіли про пережитий жах
Вибух на виставці зброї у Чернігові: очевидці розповіли про пережитий жах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
152K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
121K
Арестович назвав напрямки, на яких Путін наказав посилити наступ
21K
Загинув директор оборонної компанії В'ячеслав Наливайко. Його останній пост зворушує до сліз
17K
«Слуга» Тищенко із пов’язкою на руці насмішив мережу (фото)
15K
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)

Новини

Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
Вчора, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Вчора, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Вчора, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Вчора, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Вчора, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Вчора, 12:26

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту