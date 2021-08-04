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    Чоловік, який погрожував підірвати Кабмін, пройде психіатричну експертизу

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    Після перемовин правоохоронці затримали нападника - Чоловік, який погрожував підірвати Кабмін, пройде психіатричну експертизу
    Після перемовин правоохоронці затримали нападника
    Фото: Нацполіція

    Слідство встановить, що спонукало ветерана АТО взяти гранату та піти до будівлі уряду

    Чоловіку, який із гранатою увірвався до будівлі Кабміну та погрожував підірвати, призначено психіатричну експертизу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook.

    «Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі призначено психіатричну експертизу. У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за спеціальністю, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду», – написав міністр.

    Монастирський наголосив, що ніхто не має права порушувати закон, навіть якщо він є ветераном та захисником України.

    «Граната в його руках була бойовою. У випадку підриву могли загинути і травмуватися люди», – зазначив очільник МВС.

    Він подякував співробітникам поліції, СБУ, Управління державної охорони, які брали участь у спецоперації.

    Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

    У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

    Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

    За даними ЗМІ, будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

    За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину.

    Досудове розслідування здійснюватиме Печерське Управління поліції в Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста.

    Теги: Національна поліція України Кабмін вибух МВС Київ кримінал граната учасники АТО Денис Монастирський
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    Чоловік, який погрожував підірвати Кабмін, пройде психіатричну експертизу