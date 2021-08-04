Напад на Кабмін: відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями

Нападник затримали під час спеціальної поліцейської операції

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Про це повідомив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер, який перебував на місці події.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

За даними ЗМІ, будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину.

Досудове розслідування здійснюватиме Печерське Управління поліції в Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста.