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    Напад на Кабмін: відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями

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    Нападник затримали під час спеціальної поліцейської операції - Напад на Кабмін: відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями
    Нападник затримали під час спеціальної поліцейської операції
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину

    За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Про це повідомив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер, який перебував на місці події.

    Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

    У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

    Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

    За даними ЗМІ, будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

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    Напад на Кабмін: відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями
    Напад на Кабмін: відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями
    Напад на Кабмін: відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями

    Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину.

    Досудове розслідування здійснюватиме Печерське Управління поліції в Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста.

    Теги: Національна поліція України Кабмін вибух прокуратура Київ кримінал граната учасники АТО
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    Напад на Кабмін: відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями