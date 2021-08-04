Друзі розповіли про страшний діагноз затриманого в Кабміні учасника АТО

У Володимира Прохнича серйозні проблеми зі здоров'ям

Побратими та друзі шукають адвоката для колишнього учасника АТО Володимира Прохнича, який 4 липня увірвався до будівлі уряду та погрожував підірвати гранату.

Як розповіла Цензор.НЕТ Андріана Сусак, ветеранка батальйону «Айдар», Володимир Прохнич - благонадійний, спокійний боєць. В «Айдар» він прийшов на початку війни в 2014 році, був у «гарячих» точках, служив сапером.

За її даними, у Прохнича серйозні проблеми зі здоров'ям – пухлина. «Безумовно, немає алко- чи наркозалежності», – зазначила Сусак.

«Його довела бюрократія», – констатує дівчина.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

Досудове розслідування здійснюватиме Печерське Управління поліції в Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста.