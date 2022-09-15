Наразі відбою тривоги ще не оголошували

Удень 15 вересня в деяких областях України була оголошена повітряна тривога, яка наразі ще триває.

Згодом стало відомо, що рашисти завдали удару по місту Кривий Ріг. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Деталі обстрілу поки невідомі.

Мешканців областей, де триває небезпека, просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у річці Інгулець після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.

Сьогодні вранці рівень води у затоплених районах Кривого Рогу знизився, продовжуються ремонтні роботи.