«Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 5 травня
Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись
АТ «Укрзалізниця» оголосила про евакуаційний потяг на 5 мая Покровськ-Чоп. Про це повідомляється на сайті товариства.
Додаткові евакуаційні рейси на 5 травня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
Напрямки курсування приміських поїздів 5 травня можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.
Напередодні «Укрзалізниця» призупинила продаж електронних квитків.