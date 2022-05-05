Окупанти за вечір 4 травня майже 40 разів обстріляли Сумщину

Росія за вечір 4 травня майже 40 разів обстріляла Сумську область

Ворог вів обстріл з мінометів з боку свого кордону

За вечір 4 травня російський агресор майже 40 разів обстріляв громади Сумщини. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

Ворог вів обстріл з мінометів з боку свого кордону близько 20 години вечора.

Зазначається, що близько 20 прильотів припало на район села Сопич у Глухівській громаді.

За його словами, також близько 18 мінометних прильотів зафіксовано на околицях Бачівська та Толстодубове, що в Есманській громаді.

Живицький зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.

У вівторок, 3 травня, з території Росії було обстріляно три населених пункти на кордоні Сумщини.