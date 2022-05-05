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    Окупанти за вечір 4 травня майже 40 разів обстріляли Сумщину

    Росія за вечір 4 травня майже 40 разів обстріляла Сумську область - Окупанти за вечір 4 травня майже 40 разів обстріляли Сумщину
    Росія за вечір 4 травня майже 40 разів обстріляла Сумську область
    фото з відкритих джерел

    Ворог вів обстріл з мінометів з боку свого кордону

    За вечір 4 травня російський агресор майже 40 разів обстріляв громади Сумщини. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Ворог вів обстріл з мінометів з боку свого кордону близько 20 години вечора.

    Зазначається, що близько 20 прильотів припало на район села Сопич у Глухівській громаді.

    За його словами, також близько 18 мінометних прильотів зафіксовано на околицях Бачівська та Толстодубове, що в Есманській громаді.

    Живицький зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.

    У вівторок, 3 травня, з території Росії було обстріляно три населених пункти на кордоні Сумщини.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти за вечір 4 травня майже 40 разів обстріляли Сумщину