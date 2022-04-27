ДБР підтвердило катування населення у Тростянці: фото з місця подій

У Тростянці 154 вулиці пошкоджені від артилерійських обстрілів

Слідчі ДБР встановили місця, де окупанти катували цивільних у місті Тростянець, що на Сумщині

За тиждень Державне бюро розслідувань задокументувало близько двох десятків фактів катування місцевого населення міста Тростянець, що у Сумській області. Про це у середу, 27 квітня, повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що слідчі ДБР встановили місця розташування бойових частин загарбників, їхні вогневі позиції, з яких велися обстріли. Також силовики вилучили документи й особисті речі російських військових.

«Слідчі оглянули 154 вулиці міста пошкоджені від артилерійських обстрілів. Це близько 1 тис. 200 гектарів міської забудови, що становить приблизно 45% загальної площі Тростянця. Виявлено та зафіксовано пошкодження 122 житлових будинків, а також лікарень», – повідомили у ДБР.

У Бюро також встановили місця, де окупанти катували цивільних. Нині зафіксовано щонайменше 20 таких випадків. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

Під час оглядів працівники ДБР також виявляли і розтяжки з гранат, залишки ворожих боєприпасів.

«У межах кримінальних проваджень триває ексгумація тіл загиблих місцевих мешканців, призначаються судово-медичні експертизи. Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій, зокрема фахівець аеророзвідки фіксує об’єкти огляду з повітря та складає 3D моделі», – йдеться у повідомленні відомства.

Також силовики повернули місцевим мешканцям шість автомобілів, які загарбники викрали у період окупації.

Нагадаємо, що перша колона російської техніки зайшла в Тростянець 24 лютого. Місяць місто було в окупації. 26 березня його звільнили силами 93-ї бригади «Холодний Яр», територіальної оборони та місцевих партизанів. У місті зруйнований район залізничного вокзалу та автовокзалу, згорів п'ятиповерховий будинок навпроти.

Також постраждали центральна частина міста, район лікарні та лісництва. Війська РФ зайняли залізничний вокзал 28 лютого і перебували там до 26 березня. Крім цього, окупанти замінували місцевий цвинтар. За період окупації міста військові РФ неодноразово викрадали цивільний та громадський транспорт.