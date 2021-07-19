На Волині легковик влетів у дерево: троє загиблих та шестеро постраждалих дітей

Люди в легковику поверталися з відпочинку

Люди в легковику поверталися з відпочинку

Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом

У Волинській області у дорожньо-транспортній пригоді загинули троє людей. Про це у понеділок вранці повідомляє пресслужба ДСНС.

«18 липня о 18:07 у с. Печихвости Луцького району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом, внаслідок чого загинули три особи, з них – одна дитина (2017 р.н.), та постраждали дев’ять осіб, з них – шість дітей (2011-2019 р.н.), яких із травмами госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Від ДСНС було залучено чотирьох осіб та одну одиницю техніки.

Як уточнюють «Волинські новини», люди в легковику поверталися з відпочинку. Унаслідок автопригоди загинув водій, пасажирка та маленька дівчинка.

До слова, на столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото).

Також у Запоріжжі водій під «кайфом» збив жінку з дитиною.

Минулого тижня повідомлялося, що на Луганщині перекинулася маршрутка, дев’ятеро пасажирів – у лікарні.