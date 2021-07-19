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    На Волині легковик влетів у дерево: троє загиблих та шестеро постраждалих дітей

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    Люди в легковику поверталися з відпочинку - На Волині легковик влетів у дерево: троє загиблих та шестеро постраждалих дітей
    Люди в легковику поверталися з відпочинку
    Фото: volynnews

    Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом

    У Волинській області у дорожньо-транспортній пригоді загинули троє людей. Про це у понеділок вранці повідомляє пресслужба ДСНС.

    «18 липня о 18:07 у с. Печихвости Луцького району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом, внаслідок чого загинули три особи, з них – одна дитина (2017 р.н.), та постраждали дев’ять осіб, з них – шість дітей (2011-2019 р.н.), яких із травмами госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

    Від ДСНС було залучено чотирьох осіб та одну одиницю техніки.

    Як уточнюють «Волинські новини», люди в легковику поверталися з відпочинку. Унаслідок автопригоди загинув водій, пасажирка та маленька дівчинка.

    До слова, на столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото).

    Також у Запоріжжі водій під «кайфом» збив жінку з дитиною.

    Минулого тижня повідомлялося, що на Луганщині перекинулася маршрутка, дев’ятеро пасажирів – у лікарні.

    Теги: ДТП ДСНС діти відпочинок водій Волинська область
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    На Волині легковик влетів у дерево: троє загиблих та шестеро постраждалих дітей