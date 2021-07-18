На Харківщині перекинувся комбайн з водієм

Рятувальникам довелося витягати тіло чоловіка з-під комбайна, що перекинувся під час руху

У ДТП в Харківській області загинув водій комбайна. Про це інформує в Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Уточнюється, що НП сталася на ґрунтовій дорозі неподалік від села Мурафа Богодухівського району.

До місця події прибули рятувальники Краснокутської пожежно-рятувальної частини на пожежно-рятувальному автомобілі та додатково автокран приватного підприємця.

«Комбайн «ДОН 1500Б» перекинувся з дороги в кювет, затиснувши водія», – розповіли рятувальники.

Рятувальники допомогли вилучити тіло водія комбайна, чоловіка 1977 року народження. Всі обставини ДТП встановлюються.

Раніше у мікрорайоні Березняки Дніпровського району міста Києва сталася ДТП з потерпілим. Зі слів очевидців, водій Ford Fusion, їхавши на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Після цього автівка стала некерованою: врізалась в паркан у вигляді залізної сітки, знесши декілька секцій, та повернулась знову на дорогу, зупинившись перпендикулярно до напрямку авторуху.

Нагадаємо, внаслідок ДТП, спричиненої неповнолітнім, на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких інша неповнолітня дитина. Водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні Львова.