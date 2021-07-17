На Луганщині перекинулася маршрутка, дев’ятеро пасажирів – у лікарні

Водій побачив автомобільну шину, яка лежала на дорозі й намагався уникнути зіткнення, через що машина перекинулась

На Луганщині неподалік від міста Щастя перекинувся маршрутний автобус. Про це повідомляє Національна поліція області.

«Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали дев'ять пасажирів», – сказано у повідомленні.

У відомстві додають, що водій автомобіля «Мерседес», сполученням «Харків – Станиця-Луганська», раптово побачив автомобільну шину, яка лежала на дорозі, й намагався уникнути зіткнення, через що машина перекинулась.

Шина яка лежала на дорозі, лопнула на автоболі «Рено Магнум», що рухався попереду. Усіх постраждалих доправили до Щастинської міської лікарні.

Раніше у мікрорайоні Березняки Дніпровського району міста Києва сталася ДТП з потерпілим. Зі слів очевидців, водій Ford Fusion, їхавши на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Після цього автівка стала некерованою: врізалась в паркан у вигляді залізної сітки, знесши декілька секцій, та повернулась знову на дорогу, зупинившись перпендикулярно до напрямку авторуху.

Нагадаємо, внаслідок ДТП, спричиненої неповнолітнім, на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких інша неповнолітня дитина. Водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні Львова.