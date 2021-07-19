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    У Нігерії автобус зіткнувся з вантажівкою: 14 загиблих

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    У Нігерії автобус зіткнувся з вантажівкою: 14 загиблих - У Нігерії автобус зіткнувся з вантажівкою: 14 загиблих
    У Нігерії автобус зіткнувся з вантажівкою: 14 загиблих
    Фото з відкритих джерел

    Автокатастрофа сталася у штаті Осун на південному заході Нігерії

    Унаслідок ДТП за участю автобуса на південному заході Нігерії загинули 14 осіб, ще четверо дістали травми. Про це повідомляє Сіньхуа.

    За даними Федерального корпусу безпеки дорожнього руху Нігерії на шосе зіткнулися вантажівка з автобусом. Унаслідок цього загинули 14 осіб, четверо госпіталізовані з травмами.

    Уточнюється, що автокатастрофа сталася у штаті Осун на південному заході Нігерії.

    За результатами розслідування, проведеного дорожнім відомством, трагедія сталася через порушення водіями транспортних засобів правил безпеки дорожнього руху.

    Як повідомлялося, внаслідок зіткнення автобуса з тягачем в штаті Квара на заході Нігерії 11 осіб загинули, ще дев'ять отримали поранення.

    До слова, у мікрорайоні Березняки Дніпровського району міста Києва сталася ДТП з потерпілим. Зі слів очевидців, водій Ford Fusion, їхавши на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Після цього автівка стала некерованою: врізалась в паркан у вигляді залізної сітки, знесши декілька секцій, та повернулась знову на дорогу, зупинившись перпендикулярно до напрямку авторуху.

    Теги: трагедія ДТП водій розслідування Нігерія
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    У Нігерії автобус зіткнувся з вантажівкою: 14 загиблих