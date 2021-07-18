У Запоріжжі водій під «кайфом» збив жінку з дитиною

У Запоріжжі поліція затримала водія, який в стані наркотичного сп’яніння скоїв ДТП

Обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження

У Вознесенівському районі водій легковика скоїв наїзд на 37-річну жінку та 9-річного хлопчика. Наразі правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У поліції повідомили, що до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції, слідчі відділення розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Запорізькій області, медики швидкої допомоги.

Встановлено, що водій автомобіля «Volkswagen Golf», 1994 року народження, здійснюючи рух по проїзній частині Прибережної магістралі, скоїв наїзд на пішоходів - жінку 1984 року народження та 9-річного хлопчика, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переході. В результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані до лікарні.

За результатами медичного огляду, водій легковика знаходився в стані наркотичного сп’яніння. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Раніше у мікрорайоні Березняки Дніпровського району міста Києва сталася ДТП з потерпілим. Зі слів очевидців, водій Ford Fusion, їхавши на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Після цього автівка стала некерованою: врізалась в паркан у вигляді залізної сітки, знесши декілька секцій, та повернулась знову на дорогу, зупинившись перпендикулярно до напрямку авторуху.

Нагадаємо, внаслідок ДТП, спричиненої неповнолітнім, на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких інша неповнолітня дитина. Водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні Львова.