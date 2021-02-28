Авто з туристами впало в прірву в Туреччині: травмовано двох українок

Пікап з пʼятьма пасажирами впав з висоти 50 метрів

Серйозна дорожня пригода, в якій постраждали громадяни України, сталася сьогодні у Туреччині. Як повідомляє видання Akit, пікап, в якому знаходилося 5 осіб, скотився у прірву.

В результаті аварії серйозно постраждали дві українки.

Як повідомляється, інцидент стався в районі турецької Аланії. Вантажівка впала з обриву глибиною близько 50 метрів. Постраждали всі пасажири, у тому числі дві українки, вони госпіталізовані.

За даними видання, вони перебувають у важкому стані, є загроза для життя.

Також сьогодні стало відомо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу польського міста Люблін загинуло двоє українців 22 та 24 років.