Громадянин Кувейту намагався вивезти «лірику» на 2,4 мільйона гривень

Всього чоловік перевозив 11 840 блістерів препарату «Лірика»

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали громадянин Кувейту, який намагався вивезти дві валізи заборонених медичних препаратів орієнтованою вартістю у 2,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Іноземця, який віз дві валізи заборонених медичних препаратів, затримали учора ввечері співробітники Державної прикордонної служби України за інформацією оперативних співробітників ОКПП «Київ». Вивезти препарат намагався громадянин Кувейту 1985 року народження. Іноземець прямував на рейс до Стамбула. Всього чоловік перевозив 11 840 блістерів препарату «Лірика»,– йдеться в повідомленні.

Окрім того, що до складу пігулок можуть входити сильнодіючі наркотичні речовини, препарат відпускається тільки за рецептом лікаря.

Сума товару може сягати 2,4 мільйона гривень.

Медикаменти вилучено.

Представниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 МКУ.