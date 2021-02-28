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    Після стрілянини в розважальному закладі Дніпра затримано 15 осіб (відео)

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    Внаслідок стрілянини було пошкоджено припаркований поруч автомобіль - Після стрілянини в розважальному закладі Дніпра затримано 15 осіб (відео)
    Внаслідок стрілянини було пошкоджено припаркований поруч автомобіль
    Фото: Національна поліція України

    В результаті інциденту постраждалих нема, пошкоджено автомобіль Mercedes Gelandewagen

    У Дніпрі поліція затримала осіб, ймовірно причетних до стрілянини в одному з розважальних закладів міста. Про інцидент повідомляє пресслужба управління Національної поліції Дніпра.

    «За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу», – повідомили правоохоронці.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває слідство.

    Як повідомляє Інформатор, нападники під'їхали до ресторану на декількох автомобілях, увірвалися всередину і відкрили стрілянину з травматичної зброї. Після цього вони вийшли на вулицю, обстріляли Mercedes Gelandewagen, що належав бізнесмену, і зникли.

    За даними порталу, правоохоронці ввели по місту план «Перехоплення», в рамках якого швидко розшукали та затримали понад 15 чоловік, причетність їх до інциденту встановлюється.

    Раніше повідомлялось, що у Дніпрі бариста однієї з кав’ярень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та назвала місто російським. Після скандалу її звільнили.

    Теги: Дніпро автомобіль поліція стрілянина Mercedes
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