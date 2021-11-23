На Волині вчителька побила школяра, однокласники зняли відео

На відео видно, як вчителька лає школяра, а потім хапає його за вухо і б'є по обличчю

Школярі нібито постійно стукали в кабінет і тікали, тому у вчительки не витримали нерви

У Волинській області сільська вчителька фізики побила учня. Про цей інцидент повідомляє Telegram-канал «Чорний лист».

Подія сталася у селі Цміни Камінь-Каширського району. На відео видно, як вчителька лає школяра, а потім хапає його за вухо і б'є по обличчю.

Крім того, в цей час в кабінеті присутня ще одна жінка. Відео знімали через замкову щілину.

На цю ситуацію звернув увагу місцевий телеканал «Конкурент TV», який зв'язався з директором школи і дізнався її думку щодо цього інциденту в школі.

«Ми покликали батьків, учнів і вчительку. Вчителька вже вибачилася. Там провокативна ситуація трапилася, і ми це розслідуємо», – сказала директор Людмила Лавринюк.

Інцидент стався з учнем 9 класу. Школярі нібито постійно стукали в кабінет і тікали, тому у вчительки не витримали нерви.

Цікаво, що подібні випадки відбувалися і раніше, але, за словами директора школи, це було давно.

«Діти зараз складні. Ви самі розумієте, що вони створюють певні ситуації. Ми говорили, що вчитель не має права зриватися», – додала директор.

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