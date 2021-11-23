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    Події в Україні

    На Волині вчителька побила школяра, однокласники зняли відео

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    На відео видно, як вчителька лає школяра, а потім хапає його за вухо і б'є по обличчю - На Волині вчителька побила школяра, однокласники зняли відео
    На відео видно, як вчителька лає школяра, а потім хапає його за вухо і б'є по обличчю
    фото скріншот відео

    Школярі нібито постійно стукали в кабінет і тікали, тому у вчительки не витримали нерви

    У Волинській області сільська вчителька фізики побила учня. Про цей інцидент повідомляє Telegram-канал «Чорний лист».

    Подія сталася у селі Цміни Камінь-Каширського району. На відео видно, як вчителька лає школяра, а потім хапає його за вухо і б'є по обличчю.

    Крім того, в цей час в кабінеті присутня ще одна жінка. Відео знімали через замкову щілину.

    На цю ситуацію звернув увагу місцевий телеканал «Конкурент TV», який зв'язався з директором школи і дізнався її думку щодо цього інциденту в школі.

    «Ми покликали батьків, учнів і вчительку. Вчителька вже вибачилася. Там провокативна ситуація трапилася, і ми це розслідуємо», – сказала директор Людмила Лавринюк.

    Інцидент стався з учнем 9 класу. Школярі нібито постійно стукали в кабінет і тікали, тому у вчительки не витримали нерви.

    Цікаво, що подібні випадки відбувалися і раніше, але, за словами директора школи, це було давно.

    «Діти зараз складні. Ви самі розумієте, що вони створюють певні ситуації. Ми говорили, що вчитель не має права зриватися», – додала директор.

    Нагадаємо, у Дніпрі в школі № 94 учень шостого класу побив вчительку музики на уроці через зауваження.

    Також у Дніпрі вигнали вчительку, яка п’яною приходила на уроки.

    До слова, на Кіровоградщині невакциновані вчителі зривають уроки.

    Теги: діти Волинська область жінка вчитель школярі
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    На Волині вчителька побила школяра, однокласники зняли відео