На Кіровоградщині невакциновані вчителі зривають уроки

Наразі у навчальному закладі відсторонено через відсутність щеплення п’ятьох осіб: трьох педагогів та двох технічних працівників.

Відсторонені вчителі приходять на заняття разом з наставницею, яка називає себе юристом, принижують колег, говорять про сатану та досліди над людьми

На Кіровоградщині в Олександрії розгорівся скандал через вакцинацію. Невакциновані викладачі навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум» відмовилися виконувати розпорядження про відсторонення від роботи. Про це розповіла директорка навчального закладу Наталія Малишева в інтерв'ю для «Української правди».

Директорка колегіуму повідомила, що відсторонені невакциновані вчителі приходять на заняття разом з наставницею, яка називає себе юристом, принижують колег, говорять про сатану та досліди над людьми.

«Відбувається психологічний булінг нас усіх. Відсторонена від роботи вчителька Лариса Лисюк навіть налаштувала дітей, щоб вони заважали проводити уроки вчителям на заміні. Також у нашій школі з'явилася невідома жінка, яка називає себе юристкою та представницею інтересів відсторонених вчителів, вона також присутня на уроках», – розповіла Малишева.

Конфлікт у навчальному закладі почався після того, як вчителька історії Лариса Лисюк відмовилася виконувати розпорядження директора про відсторонення від роботи через відсутність вакцинації. В школу довелося викликати поліцію.

Педагог заявила, що розпорядження вона не бачила і назвала патрульних «злочинним угрупуванням». Вчительку історії підтримало ще кілька людей.

Зараз, за словами директорки навчального закладу, відсторонені педагоги продовжують приходити в школу та йдуть на свої уроки, де їх замінюють колеги. Вони знімають уроки на відео, ведуть прямі ефіри та публікують це все в соціальних мережах.

До керівництва школи та своїх колег вони ставляться зневажливо та обзивають їх образливими словами. Поліцію до школи викликали вже двічі.

«А що нам було робити? Силком витягнути вчительку з уроку ми не можемо. Кажемо, виходьте, вона не виходить. Говоримо, надіньте маски, вони кажуть, що це – намордник. Що я ламаю їх волю і втягнута в експерименти над людьми», – повідомила директорка.

Такі дії, за словами Малишевої, сильно заважають освітньому процесу, а зараз у конфлікт почали втягувати дітей і батьків.

Наразі у навчальному закладі відсторонено через відсутність щеплення п’ять осіб: трьох педагогів та двох технічних працівників.

Нагадаємо, у Нижньовербізькій об'єднаній територіальній громаді, населення якої налічує 13,1 тис. людей, наразі вакцинувалися лише 3% мешканців через те, що велика кількість людей долучена до груп у сервісах обміну повідомленнями та соцмережах, де відбувається спілкування на антивакцинаторські теми та поширюється «світова змова».

До слова, у Львові суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень.