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    У Дніпрі вигнали вчительку, яка п’яною приходила на уроки

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    Жінка розпивала алкоголь у школі, а вже до п&rsquo;ятого уроку &laquo;не могла говорити&raquo; - У Дніпрі вигнали вчительку, яка п’яною приходила на уроки

    Жінка розпивала алкоголь у школі, а вже до п’ятого уроку «не могла говорити»

    Фото видання Наше місто

    На вчительку поскаржилися батьки другокласників

    В одній зі шкіл Дніпра спалахнув скандал через вчительку, яка зловживала алкоголем посеред робочого дня, повідомляє видання Наше місто.

    Батьки учнів другого класу, де викладала педагог, поскаржилися, що класна керівниця неодноразово проводила уроки у п’яному стані.

    За словами дорослих, жінка розпивала алкоголь у школі, а вже до п’ятого уроку «не могла говорити».

    Адміністрація школи відреагувала оперативно – винуватицю звільнили. У коментарі виданню це підтвердили й у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

    «Вчителька була звільнена від роботи адміністрацією закладу. З адміністрацією закладу також була проведена розмова. Зараз вакансія відкрита, кадрові питання вирішуються адміністрацією, у школах – кадрова автономія», – розповіли у департаменті.

    Нагадаємо, у Дніпрі школяр побив вчительку через те, що вона забрала в нього телефон.

    До слова, в ужгородській школі дітям на сніданок роздавали млинці у файлах (відео).

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    Теги: Дніпро алкоголь скандал жінка батьки педагог школярі
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    У Дніпрі вигнали вчительку, яка п’яною приходила на уроки