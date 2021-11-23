Ізраїль почав Covid-вакцинацію дітей від п’яти років

Вчені сумніваються, що Ізраїль зможе досягти колективного імунітету, якщо дітям не введуть вакцинацію

У країну доставлені великі обсяги дитячої вакцини Pfizer

В Ізраїлі з 23 листопада стартує кампанія з вакцинації від коронавірусу дітей віком від п'яти до 11 років. У країну вже доставлено великі обсяги дитячої вакцини. Про це пише Reuters.

«До Ізраїлю доставлено багато доз дитячої вакцини, у дуже великих обсягах. Мій син Давид буде одним із перших, хто отримає щеплення», – заявив глава ізраїльського уряду Нафталі Беннет.

Він же додав, що у цій віковій категорії перебувають до 9,4 млн жителів Ізраїлю.

За даними МОЗ країни, до листопада на цю групу припала понад третина нових випадків. Вчені сумніваються, що Ізраїль зможе досягти колективного імунітету, якщо дітям не введуть вакцинацію. Водночас політики стверджують, що щеплення насамперед необхідне для захисту індивідуального здоров'я, а не для припинення передачі вірусу.

Незважаючи на те, що більшість дітей не мають жодних симптомів під час хвороби, проте Covid-19 може нести ризики у більш довгостроковій перспективі, вважають вчені.

Національна кампанія з вакцинації мешканців Ізраїлю препаратом американської компанії Pfizer розпочалася 20 грудня минулого року. За даними МОЗ, на сьогодні першу дозу вакцини отримали 6,2 млн ізраїльтян, другу – 5,7 млн, третю – 4,1 млн (загальна чисельність населення країни становить 9,3 млн осіб).

Нагадаємо, Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували розпочати щеплення дітей віком 5-11 років вакциною Pfizer. Рішення ухвалено одноголосно. Раніше аналогічну рекомендацію ухвалили у FDA.

Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.

Також, в Ізраїлі нещеплений тренер заразив 90 дітей.

До слова, МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19.

За час пандемії від коронавірусу в Ізраїлі від цієї хвороби померли 11 дітей та підлітків у віці до 18 років. Про це під час дискусії в ізраїльському кнесеті з приводу вакцинації від коронавірусу повідомила голова Служби охорони здоров'я країни доктор Шарон Ельрої-Прайс.