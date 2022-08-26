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На ворожих складах в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На ворожих складах в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

Наразі спостерігається задимлення

Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області знову прогриміли вибухи. Ймовірно, було знищено склад росіян. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Чергова «бавовна» на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району», – написав він.

Федоров зазначив, що жителі громади чули декілька вибухів. Наразі спостерігається задимлення. «Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів», – додав він.

Раніше Іван Федоров повідомив, що російські загарбники розробили план, як врятуватися у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти завезли до Мелітополя близько 10 хімічних лабораторій. Також Федоров закликає жителів Мелітополя евакуюватися через загрозу зриву опалювального сезону.

Як повідомлялося, 25 серпня у Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів.

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Теги: війна окупація Мелітополь Іван Федоров

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