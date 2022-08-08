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Окупанти привезли в Мелітополь масовку для так званого «референдуму» – Федоров

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти привезли в Мелітополь масовку для так званого «референдуму» – Федоров
Колаборанти вирішили зняти чергову пропагандистську картинку
скріншот із відео

За даними Федорова, навіть під дулами автоматів Росію підтримують не більше 10% мелітопольців 

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни завезли до міста приблизно 700 людей масовки, адже не змогли назбирати серед місцевого населення охочих, щоб оформити «картинку» для російських пропагандистських ЗМІ.  

«️Окупанти зрозуміли, що їхні плани на проведення псевдореферендуму на грані краху – навіть під дулами автоматів Росію підтримують не більше 10% мелітопольців. Щоб хоч якось вислужитись перед кремлівським «старшим братом», колаборанти вирішили зняти чергову пропагандистську картинку для росЗМІ. Завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області – 700 людей, адже навіть стільки не можуть набрати серед місцевого населення – і провели «форум» у міському Палаці культури», – йдеться в повідомленні.
 
За словами Федорова, керував шабашем гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, «який свого часу з тріском провалився на місцевих виборах, набравши менше 10%». 

Нагадаємо, «керівник військово-цивільної адміністрації» Євгеній Балицький доручив провести «референдум» на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

Центральна виборча комісія (ЦВК) України закликала жителів окупованих територій не брати участі у організованих Росією псевдореферендумах. Комісія зазначає, що проведення референдумів в умовах воєнного стану прямо суперечить положенням відповідного закону. Крім того, своєю постановою ЦВК зазначила, що на час воєнного стану зупиняється робота територіальних виборчкомів та їх членів.

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Теги: окупанти референдум Мелітополь

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