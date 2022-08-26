Рашисти завезли до Мелітополя хімічні лабораторії, – мер

Лабораторії знаходяться на території одного з медичних закладів

У випадку радіаційної небезпеки на АЕС Росія врятує своє керівництво

Російські загарбники розробили план, як врятуватися у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти завезли до Мелітополя близько 10 хімічних лабораторій. У випадку радіаційної небезпеки на Запорізькій АЕС вони врятують своє керівництво», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що лабораторії знаходяться на території одного з медичних закладів.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.