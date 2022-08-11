Мелітополь: колаборантів, які тікають, затримують спецслужби РФ

Рашисти шукають мелітопольців, які допоможуть з організацією «референдуму»

Після вибухів у центрі Мелітополя поблизу псевдомерії колаборанти намагаються виїхати з міста. Проте більшість спроб є невдалими, адже їх затримують працівники російських спецслужб. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Федоров зазначає, що у місті діють партизани. Саме вони організували вибух біля штабу партії «Єдиної Росії», де проводилась підготовка до псевдореферендуму. Крім цього, колаборанти шукають мелітопольців, які допоможуть з організацією «голосування», але люди відмовляються навіть за гроші.

Тим часом у міських школах окупаційна влада намагається організувати фейковий навчальний процес. Деякі школи використовуються як казарми.

Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому Мелітополі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».

Також вчора горіла будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти.

Крім цього, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

До слова, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.