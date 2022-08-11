Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мелітополь: колаборантів, які тікають, затримують спецслужби РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мелітополь: колаборантів, які тікають, затримують спецслужби РФ
Окупаційна влада намагається організувати навчальний процес в школах
фото ілюстративне

Рашисти шукають мелітопольців, які допоможуть з організацією «референдуму» 

Після вибухів у центрі Мелітополя поблизу псевдомерії колаборанти намагаються виїхати з міста. Проте більшість спроб є невдалими, адже їх затримують працівники російських спецслужб. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Федоров зазначає, що у місті діють партизани. Саме вони організували вибух біля штабу партії «Єдиної Росії», де проводилась підготовка до псевдореферендуму. Крім цього, колаборанти шукають мелітопольців, які допоможуть з організацією «голосування», але люди відмовляються навіть за гроші.

Тим часом у міських школах окупаційна влада намагається організувати фейковий навчальний процес. Деякі школи використовуються як казарми. 

Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому Мелітополі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».

Також вчора горіла будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти. 

Крім цього, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

До слова, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Читайте також: Курт Волкер: Ми повинні зупинити Росію у межах її кордонів
Теги: Мелітополь війна війна в Україні росія Україна окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти не очікували, що війна прийде так близько
Головна задача кримських колаборантів
Вчора, 13:26
Так званого віце-мера Нової Каховки затримано за підозрою в бандитизмі
Окупанти у Новій Каховці затримали свого ж колаборанта: займався розбоєм
9 серпня, 04:58
У Новій Каховці невідомі підстрелили колаборанта, який зайняв посаду в окупаційній адміністрації
У Новій Каховці стався замах на високопоставленого колаборанта (відео)
6 серпня, 13:08

Події в Україні

Рекорд із часів Другої світової. CNN назвало втрати російської авіації в Криму
Рекорд із часів Другої світової. CNN назвало втрати російської авіації в Криму
Вибухи на авіабазі в Криму. Генерал армії назвав основну версію
Вибухи на авіабазі в Криму. Генерал армії назвав основну версію
Мелітополь: колаборантів, які тікають, затримують спецслужби РФ
Мелітополь: колаборантів, які тікають, затримують спецслужби РФ
У Криму рашисти знищили СТО, на якій відмовилися обслуговувати ворожу техніку (відео)
У Криму рашисти знищили СТО, на якій відмовилися обслуговувати ворожу техніку (відео)
Окупанти прив'язують до дверей маріупольців гранати
Окупанти прив'язують до дверей маріупольців гранати
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
27K
Країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС 
26K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
26K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
25K
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
22K
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога

Новини

ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту