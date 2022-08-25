Мер Мелітополя закликав громадян евакуюватись

Федоров закликає городян евакуюватися з міста до початку опалювального сезону

У місті вже понад місяць немає газу

Мер тимчасово зайнятого російськими окупантами Мелітополя (Запорізька обл.) Іван Федоров закликає жителів міста евакуюватися через загрозу зриву опалювального сезону. Про це Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Опалювальний сезон у Мелітополі – під загрозою зриву. Понад місяць в місті немає газу, з яким пов'язано 95% опалення», – зазначив Федоров.

За його інформацією, перспективи появи газу в місті немає.

«У Бердянську він зник три місяці тому, проте його подачу досі не відновили. Слова окупантів про будівництво газопроводу з Бердянська – фейк. До початку опалювального сезону залишається два місяці, тому необхідно по можливості евакуюватися з Мелітополя на підконтрольну Україні територію», – заявив Федоров.

Як раніше повідомлялося, партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст. Через це російські окупанти кинулись розшукувати патріотів України, які допомагають ЗСУ, проте нікого так і не знайшли.

Також у Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії».