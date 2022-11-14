Окупанти здійснюють тиск на персонал Запорізької АЕС – заява Гроссі
На станції збільшилася кількість російського технічного персоналу
Українські співробітники Запорізької АЕС працюють під незмінним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку станції. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії.
За даними МАГАТЕ, на станції збільшилася кількість російського технічного персоналу, але українські співробітники «продовжують виконувати повсякденні операції на ЗАЕС в умовах високого стресу».
«Український персонал виконує свої життєво важливі завдання під постійним тиском. Це може негативно вплинути на ядерну безпеку та захист і збільшити ризик ядерної аварії, і це має бути припинено. Погіршує ситуацію те, що зараз вони також стикаються із суперечливими інструкціями про те, як керувати станцією», – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі.
При цьому в агентстві зазначають, що окупанти проводять на станції операції, які не були санкціоновані компетентним українським органом. Через це Гроссі стурбований ситуацією з ухваленням рішень на ЗАЕС.
Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, в «Енергоатомі» розповіли, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники розмістили на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції свої системи радіоелектронної боротьби.
Також окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. У ставок-охолоджувач не потрапляє тепла вода через зупинку енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію. Якщо температура води в ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.
Крім того, Генштаб повідомляв, що рашисти можуть підірвати житлові масиви та ЗАЕС.
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