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Гендиректор МАГАТЕ анонсував нову місію на атомні електростанції України

Надія Клочко
glavcom.ua
Гендиректор МАГАТЕ анонсував нову місію на атомні електростанції України
Запорізька АЕС опинилася під контролем окупантів на початку березня
фото з відкритих джерел

Місія МАГАТЕ буде направлена на прохання уряду України

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що в найближчі тижні буде направлено місію з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС. Про це йдеться у повідомленні на сайті Агентства.

«На прохання України між урядом та МАГАТЕ було досягнуто домовленості про направлення груп експертів агентства з ядерної та фізичної ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС)», – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що МАГАТЕ також направить свою третю таку експертну місію до Чорнобиля.

За словами Гроссі, на початковому етапі кожна місія триватиме близько тижня. Він додав, що за ними можуть слідувати інші, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, раніше інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели перевірку трьох об'єктів в Україні на наявність «брудної бомби», у виробництві якої Україну звинуватила Росія. Експерти не виявили жодної незаявленої ядерної діяльності. 

Також нагадаємо, що 3 листопада на Запорізьку атомну електростанцію прибула нова група з чотирьох експертів МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі раніше заявив, що українські співробітники Запорізької АЕС працюють під незмінним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку станції.

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Теги: Чорнобильська АЕС Хмельницька АЕС Запорізька АЕС ЧАЕС АЕС МАГАТЕ

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