Гендиректор МАГАТЕ анонсував нову місію на атомні електростанції України

Запорізька АЕС опинилася під контролем окупантів на початку березня

Місія МАГАТЕ буде направлена на прохання уряду України

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що в найближчі тижні буде направлено місію з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС. Про це йдеться у повідомленні на сайті Агентства.

«На прохання України між урядом та МАГАТЕ було досягнуто домовленості про направлення груп експертів агентства з ядерної та фізичної ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС)», – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що МАГАТЕ також направить свою третю таку експертну місію до Чорнобиля.

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За словами Гроссі, на початковому етапі кожна місія триватиме близько тижня. Він додав, що за ними можуть слідувати інші, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, раніше інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели перевірку трьох об'єктів в Україні на наявність «брудної бомби», у виробництві якої Україну звинуватила Росія. Експерти не виявили жодної незаявленої ядерної діяльності.

Також нагадаємо, що 3 листопада на Запорізьку атомну електростанцію прибула нова група з чотирьох експертів МАГАТЕ.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі раніше заявив, що українські співробітники Запорізької АЕС працюють під незмінним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку станції.

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