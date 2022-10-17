Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На ЗАЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На ЗАЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею
Фахівці запустили дизель-генератори на Запорізькій АЕС
фото ілюстративне

Енергоатом закликає міжнародне співтовариство негайно вжити заходів щодо демілітаризації ЗАЕС

Рашистські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться Запорізька атомна електростанція. Про це повідомляє Енергоатом.

«Так, сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.

«Вкотре звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу», – зазначили в підприємстві.

Нагадаємо, голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Читайте також: Третій блекаут Запорізької АЕС. Що врятує світ від ядерної аварії?
Теги: Запорізька АЕС окупанти Енергоатом Україна війна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МАГАТЕ анонсував прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС
Глава МАГАТЕ анонсував прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС
14 жовтня, 11:46
Співробітники Запорізької АЕС зазнають сильного тиску
Події на Запорізькій АЕС можуть призвести до другої «Фукусіми», – глава «Енергоатому»
Вчора, 15:27
«Кадирівці» контролюють частину Запорізької АЕС
Частина ЗАЕС знаходиться під контролем «кадирівців», – Центр національного спротиву
Вчора, 21:40

Події в Україні

На ЗАЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею
На ЗАЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею
12 бойових машин та 10 артилерійських систем: втрати ворога за добу
12 бойових машин та 10 артилерійських систем: втрати ворога за добу
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Дніпропетровщина: ворог усю ніч атакував ракетами та «Градами»
Дніпропетровщина: ворог усю ніч атакував ракетами та «Градами»
Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині, є постраждалі
Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему
43K
Путінський радник та ідеолог Глазьєв несподівано прозрів
37K
У Києві прогриміли потужні вибухи
28K
Мобілізовані розстрілюють зеків: окупант розповів, як працюють «заградзагони» (аудіо)
27K
Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка
25K
Українські хакери залишили без електроенергії російську область (відео)

Новини

За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту