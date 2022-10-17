На ЗАЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею

Енергоатом закликає міжнародне співтовариство негайно вжити заходів щодо демілітаризації ЗАЕС

Рашистські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться Запорізька атомна електростанція. Про це повідомляє Енергоатом.

«Так, сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.

«Вкотре звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу», – зазначили в підприємстві.

Нагадаємо, голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.