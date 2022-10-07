Рашисти вкрали печатку Запорізької АЕС

В. о. гендиректора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки

Вкрадена печатка попереднього зразка визнана недійсною

Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів. Про це повідомляє «Енергоатом».

«У зв’язку з цим президент ДП «НАЕК «Енергоатом», в. о. генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП «Запорізька АЕС» та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Тим часом стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні, 5 жовтня вирушив до Києва для обговорення питання ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.