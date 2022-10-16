Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Події на Запорізькій АЕС можуть призвести до другої «Фукусіми», – глава «Енергоатому»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Події на Запорізькій АЕС можуть призвести до другої «Фукусіми», – глава «Енергоатому»
Співробітники Запорізької АЕС зазнають сильного тиску
фото з відкритих джерел

На Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії

На Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Про це заявив голова «Енергоатому» Петро Котін в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, інформує DW.

Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».

«Окупанти, серед іншого, пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складують обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках», – вказав Котін.

За його словами, співробітники Запорізької АЕС зазнають сильного тиску. «Зараз персонал намагаються змусити підписати з Росією трудові договори. У персоналу є вибір – або підписати ці договори, або зазнати побиття і тортур», – сказав він, додавши, що близько ста людей було затримано, і ніхто не знає, що з ними сталося . «Людям заборонено залишати межі АЕС», – пояснив Котін.

На його думку, на Запорізькій АЕС зберігається найвища загроза атомної аварії. Він зазначив, що така аварія ледь не сталася вже тричі. Котін пояснив це тим, що ЗАЕС залежить від електроживлення. Під час зупинки системи охолодження починається розплавлення паливних стрижнів реакторів. Котін порівняв це з атомною катастрофою на японській АЕС «Фукусіма», де система електроживлення була зруйнована цунамі, і за три години почалося розплавлення стрижнів.

Відзначимо, що аварія на АЕС у префектурі Фукусіма (2011) – радіаційна аварія, яка за заявою японських авторитетних осіб має 7-й рівень за шкалою INES, з локальними наслідками. Виникла внаслідок найдужчого за час спостереження землетрусу в Японії.

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

12 жовтня було пошкоджено зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС внаслідок обстрілу віддаленої підстанції.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Читайте також: Третій блекаут Запорізької АЕС. Що врятує світ від ядерної аварії?
Теги: Запорізька АЕС Петр Котін війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Події на Запорізькій АЕС можуть призвести до другої «Фукусіми», – глава «Енергоатому»
Події на Запорізькій АЕС можуть призвести до другої «Фукусіми», – глава «Енергоатому»
Рашисти зруйнували залізничну станцію в Миколаївській області (фото)
Рашисти зруйнували залізничну станцію в Миколаївській області (фото)
ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему
ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему
Сума росте: за полоненого Гіркіна вже дають $100 тисяч
Сума росте: за полоненого Гіркіна вже дають $100 тисяч
Масштабна повітряна тривога, дрони летять на захід України
Масштабна повітряна тривога, дрони летять на захід України
Данілов: війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу
Данілов: війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
134K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
53K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
36K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
18K
16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту