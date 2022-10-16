Події на Запорізькій АЕС можуть призвести до другої «Фукусіми», – глава «Енергоатому»

На Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії

На Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Про це заявив голова «Енергоатому» Петро Котін в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, інформує DW.

Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».

«Окупанти, серед іншого, пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складують обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках», – вказав Котін.

За його словами, співробітники Запорізької АЕС зазнають сильного тиску. «Зараз персонал намагаються змусити підписати з Росією трудові договори. У персоналу є вибір – або підписати ці договори, або зазнати побиття і тортур», – сказав він, додавши, що близько ста людей було затримано, і ніхто не знає, що з ними сталося . «Людям заборонено залишати межі АЕС», – пояснив Котін.

На його думку, на Запорізькій АЕС зберігається найвища загроза атомної аварії. Він зазначив, що така аварія ледь не сталася вже тричі. Котін пояснив це тим, що ЗАЕС залежить від електроживлення. Під час зупинки системи охолодження починається розплавлення паливних стрижнів реакторів. Котін порівняв це з атомною катастрофою на японській АЕС «Фукусіма», де система електроживлення була зруйнована цунамі, і за три години почалося розплавлення стрижнів.

Відзначимо, що аварія на АЕС у префектурі Фукусіма (2011) – радіаційна аварія, яка за заявою японських авторитетних осіб має 7-й рівень за шкалою INES, з локальними наслідками. Виникла внаслідок найдужчого за час спостереження землетрусу в Японії.

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

12 жовтня було пошкоджено зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС внаслідок обстрілу віддаленої підстанції.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.