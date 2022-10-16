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Частина ЗАЕС знаходиться під контролем «кадирівців», – Центр національного спротиву

Альона Боженко
glavcom.ua
Частина ЗАЕС знаходиться під контролем «кадирівців», – Центр національного спротиву
«Кадирівці» контролюють частину Запорізької АЕС
фото ілюстративне

За інформацією Центру, росіяни намагаються якнайшвидше під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми

Учасники формування глави Чечні Рамзана Кадирова контролюють частину Запорізької АЕС. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Окупанти постійно посилюють охорону на території станції, зросла кількість постів, що свідчить про те, що почуваються невпевнено. Відомо, що з недавніх пір частину станції контролює бандформування Кадирова – СОБР «Ахмат», який розмістив свою техніку та озброєння безпосередньо у турбінних залах №1 та №2», – зазначають у Центрі.

При цьому росіяни намагаються якнайшвидше під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.

За даними Центру, окупанти вже почали переводити систему зберігання відпрацьованого ядерного палива на станції на російські стандарти та пристосовують ядерні реактори для використання російських паливних зборок.

Також співробітників станції змушують підписати «трудовий договір» з новоствореною російською керуючою компанією.

«У разі відмови працівникам загрожують забороною перебування на території станції. Персоналу заборонили залишати межі окупованого регіону», – додають у Центрі.

Нагадаємо, голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».

Додамо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

12 жовтня було пошкоджено зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС внаслідок обстрілу віддаленої підстанції.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

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Теги: Запорізька АЕС АЕС росіяни окупанти озброєння небезпека

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