Третій блекаут Запорізької АЕС. Що врятує світ від ядерної аварії?

Роботу Запорізької АЕС забезпечують дизель-генератори

Через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена остання лінія, що зв‘язувала Запорізьку АЕС з енергосистемою України. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Третій блекаут ЗАЕС. Сьогодні вночі через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена остання лінія, що зв‘язувала станцію з енергосистемою України. Роботу ЗАЕС забезпечують дизель-генератори, пального для яких вистачить на 10 діб», – написав у Facebook Галущенко.

Він припускає, що такі дії окупантів – це чергове підвищення ставок росіянами з нагоди візиту Рафаеля Гроссі до Москви: «Адже генеральний директор МАГАТЕ після зустрічі з президентом України зробив заяву, що ЗАЕС – це українська станція».

«Цивілізований світ вже дав чітку оцінку діям Росії, але ядерний терорист продовжує свій шантаж. І зупинити їх можливо лише жорсткими санкціями, в першу чергу – проти атомної промисловості», – написав міністр та додав, що зараз лише професійність українських атомників є запобіжником для можливої ядерної аварії.

Нагадаємо, після опівночі 8 жовтня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС.

7 жовтня Міжнародне агентство з атомної енергії провело першу ротацію свого персоналу на Запорізькій АЕС.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії».

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.